Comerciante é morto a tiros ao chegar em casa em SB

A irmã da vítima disse não ter conseguido anotar a placa da moto, bem como as características dos suspeitos porque a ação teria sido muito rápida. Assim que a dupla deixou o local, ela disse ter corrido até o veículo do irmão e o encontrado ferido.

Em depoimento à PM (Polícia Militar), a irmã da vítima, uma gerente de vendas de 32 anos, disse que Leandro Ribeiro da Silva estava chegando do trabalho com seu veículo, um Polo, quando foi surpreendido por dois homens em uma motocicleta. O garupa desceu, seguiu em direção ao carro e atirou duas vezes contra o comerciante, que foi atingido no rosto.

Um comerciante de 27 anos foi morto a tiros ao chegar em casa, na noite desta sexta-feira (10), em Santa Bárbara d’Oeste. O crime aconteceu por volta das 22h30, na Rua Renato Novaes Bortolucci, no Jardim San Marino. A autoria e motivação do assassinato ainda são desconhecidas pela polícia. Esse é 10º homicídio do ano no município barbarense. Foto: Divulgação/Polícia Militar

A PM foi acionada e quando chegou no local entrou em contato com a unidade de resgate do Corpo de Bombeiros. O comerciante chegou a ser socorrido com vida, mas morreu logo após dar entrada no Pronto Socorro Afonso Ramos.

A perícia também esteve no endereço e encontrou duas cápsulas deflagradas calibre nove milímetros dentro do veículo da vítima. Até o fechamento desta reportagem, os suspeitos do crime ainda não haviam sido identificados. O comerciante não tinha passagem pela polícia. O caso será investigado pelo 3ºDP (Distrito Policial).

Silva era solteiro e não tinha filhos. Ele será enterrado na manhã deste domingo, no Cemitério da Saudade, em Americana. De acordo com a SSP (Secretaria de Segurança Pública) do Estado de São Paulo, entre janeiro e setembro deste ano, foram registrados nove homicídios em Santa Bárbara, a mesma quantidade que no mesmo período do ano passado.