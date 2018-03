Comerciante é assaltado por dupla e perde R$ 300 em Santa Bárbara

Um comerciante de 33 anos foi assaltado nesta quarta-feira (21), no bairro Cidade Nova, em Santa Bárbara d’Oeste. A vítima é proprietária de uma loja de cosméticos, na Rua do Algodão, e teve o estabelecimento invadido por dois homens armados com um revólver por volta das 18h15. Foto: João Carlos Nascimento/O Liberal

Os criminosos renderam o comerciante e roubaram R$ 300, três celulares e 15 produtos de cosméticos.

O crime foi registrado na delegacia do município. A vítima disse que tem condições de reconhecer os bandidos, porém, a polícia ainda não identificou os suspeitos.