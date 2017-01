Com chuva intensa, erosão preocupa em Santa Bárbara

“De madrugada, dá para ouvir o barulho da terra desmoronando”. O relato é da costureira Valdirene Lucas Nunes, de 31 anos, moradora da Rua Croácia, no Jardim Europa IV, em Santa Bárbara d’Oeste. Assim como o restante dos moradores da rua, ela teme que o grande volume de chuvas dos últimos dias intensifique o processo de erosão do solo do local. O problema se arrasta há cerca de 15 anos, e nos períodos de chuva, a apreensão é ainda maior. Foto: João Carlos Nascimento / O Liberal

O LIBERAL esteve no local nesta quinta-feira (19), após dias chuvosos, e constatou diversas rachaduras no asfalto, e bastante mato na extremidade da Rua Croácia. De um lado, há casas, e do outro, um enorme barraco, que termina em uma área verde e em um córrego. Por conta da erosão, segundo o relato dos moradores, as casas estão com várias rachaduras nos muros, o que também preocupa os habitantes.

De acordo com o pai de Valdirene, o aposentado, Adão Lucas, de 67 anos, o problema já foi levado à prefeitura há anos, e até agora nenhuma solução foi tomada. “A gente reclama pra prefeitura, para os vereadores. Temos medo da chuva. Aquela rachadura [no asfalto], pode desabar a qualquer momento, ainda mais com essa chuva fininha assim, que enxarca o solo”, afirmou o morador.

Como tentativa de diminuir o tráfego no trecho, e assim impedir que a erosão aumente, foram colocados dois tubos de concreto no fim dela, para interromper o acesso à Rua Albânia. Os tubos permitem a passagem de pedestres e motos, e isso, segundo Valdirene, foi percebido por ladrões, que usam a rua como rota de fuga, já que, de moto, conseguem passar.

Em nota, a Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, a Secretaria de Obras e Serviços irá avaliar a situação do local. Também no texto, o Executivo apontou que “por se tratar de obra de grande porte, a pasta busca viabilizar recursos para realizá-la”.