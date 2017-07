Com auxílio de drone, guardas detém menor suspeito de tráfico

Um adolescente de 14 anos foi detido nesta sexta-feira (7), em Santa Bárbara d’Oeste, por tráfico de drogas. A apreensão do menor foi realizada pela Guarda Municipal com o auxílio de um drone no bairro Conjunto dos Trabalhadores. Essa é a primeira vez que a corporação utilizou um dispositivo de filmagem aérea durante uma ação. O município adquiriu, nesta semana, dois aparelhos da marca DJI-Phanton com câmera de alta definição (4K), rádio controle com tela integrada e acessórios. Foto: Prefeitura de SB - Divulgação

O menor foi detido por volta das 17h45. Guardas municipais receberam denúncias anônimas de que estaria ocorrendo tráfico de drogas na Rua Antonio Benedito Teodoro. A equipe resolveu, então, fazer um sobrevoo pelo bairro. As imagens captadas pelo aparelho mostraram o adolescente indo até um caminhão estacionado na via, entregando algo para um homem de camiseta branca.

Os guardas abordaram o menor e encontraram R$ 10 em uma de suas mãos e mais R$ 97 no bolso da bermuda. No parachoque do caminhão, do lado interno, os guardas encontraram 14 porções de cocaína.

Questionado sobre a procedência do dinheiro, o adolescente confessou que estava vendendo drogas. Ele foi apresentado no Plantão Policial e após registro da ocorrência, liberado ao responsável.