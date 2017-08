Com ajuda de drone, guardas apreendem 4,9 quilos de maconha

Guardas municipais de Santa Bárbara d’Oeste apreenderam 4,9 quilos de maconha divididos em seis tijolos na manhã desta quinta-feira (10), no Jardim Icaraí. Os patrulheiros chegaram até o entorpecente com o auxílio de um drone. O dispositivo de filmagem aérea está sendo usado pela corporação desde o começo de julho. Foto: Divulgação/Guarda Municipal

A droga estava dentro de um saco plástico em uma plantação de café no final da Rua Ipanema. Também foram encontradas porções menores e algumas prontas para venda. Além do drone, os guardas contaram com a ajuda do canil. As porções menores, por exemplo, foram localizadas pela cadela Jade.

De acordo com a corporação, guardas municipais faziam patrulhamento aéreo pela Rua Ipanema, conhecida pelos patrulheiros como ponto de tráfico e armazenamento de drogas e viram quando três rapazes correram ao verem o drone.