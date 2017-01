Cobrança da CIP será retomada a partir de abril em Santa Bárbara

A CIP (Contribuição de Iluminação Pública) voltará a ser cobrada em Santa Bárbara d’Oeste a partir de abril deste ano, segundo informações divulgadas pela prefeitura. A cobrança virá na conta de energia elétrica em residências, prédios públicos, comércios e indústrias.

A previsão da administração municipal é arrecadar R$ 607 mil por mês com a taxa – a prefeitura diz gastar R$ 550 mil por mês com o serviço de iluminação pública na cidade. De acordo com a prefeitura, a cobrança custará de R$ 8 a R$ 12, dependendo do tipo de imóvel.

Para casas e prédios públicos, a cobrança é a mais barata. São 69.648 imóveis deste tipo, que devem gerar uma arrecadação de R$ 559 mil. Já em relação aos 3.770 imóveis comerciais, o município espera receber R$ 37,7 mil. Das 899 indústrias, a arrecadação estimada é de R$ 10,7 mil. Os números foram calculados com base em levantamento da CPFL Paulista, distribuidora de energia na região.

Segundo a administração, para os imóveis que não possuem ligações de energia cadastradas – como terrenos sem construção –, serão emitidos carnês com boletos para que o valor da contribuição seja pago mensalmente pelos proprietários. Foto: Arquivo / O Liberal

POLÊMICA

Instituída em 2004 no governo de Álvaro Alves Corrêa (PMDB), com a justificativa de arrecadar verbas para quitar uma dívida do Executivo, a cobrança foi mantida até 2015, quando foi derrubada por um projeto de autoria do vereador Carlos Fontes (PSD).

Na última sessão da câmara do ano passado, um projeto de autoria do prefeito Denis Andia (PV) para restituir a cobrança foi colocado em pauta a pedido do vereador Ducimar Cardoso, o Kadu Garçom (PR), hoje presidente da Casa, e teve a votação desempatada pelo voto do então presidente, o ex-vereador Edison Calos Bortolucci Júnior, o Juca (PSDB).

A restituição da CIP foi alvo de polêmicas na cidade. Atualmente, um grupo articula um abaixo-assinado nas igrejas do município com objetivo de elaborar um projeto de iniciativa popular para a revogação da lei aprovada ano passado.

De acordo com o prefeito Denis Andia, a cobrança é necessária. “Ao final de 2014, sem previsão de redução, sem previsão do impacto orçamentário, ela foi retirada do nosso orçamento. Santa Bárbara passou a ter um custo que não tinha, e deixou de ter uma contribuição que garantia a manutenção e todos os investimentos em iluminação pública”, disse, em entrevista ao LIBERAL em dezembro.