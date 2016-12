Cinco pessoas são furtadas durante visita a cachoeira

Cinco pessoas foram furtadas no final da tarde deste domingo (25), em Santa Bárbara d’Oeste, enquanto visitavam uma cachoeira no bairro rural Santo Antônio do Sapezeiro. As vítimas deixaram objetos pessoais no carro e quando retornaram, encontraram os veículos abertos. Os ladrões levaram documentos, celulares e GPS.

As amigas A.C.F.P. e T.R.R.S., ambas de 25 anos e moradoras do Parque Gramado, em Americana, disseram que estacionaram o carro, um Fiesta ano 2013, próximo da cachoeira e, quando retornaram, por volta das 18 horas, se depararam com o vidro do passageiro quebrado. Elas sentiram falta de uma bolsa com objetos pessoais, um GPS e um Iphone. Foto: Arquivo / O Liberal

Um segundo boletim de ocorrência foi registrado pelos amigos E.S.R., 23 anos, J.A., 22 anos, e A.E.R., 21 anos. Eles também deixaram o veículo, um Gol ano 2007, estacionado próximo a cachoeira e quando foram buscá-lo, às 17 horas, o encontraram com o capô aberto e um vidro estourado. Os ladrões levaram documentos pessoais e três aparelhos celulares. Ninguém foi preso.