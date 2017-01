Três pessoas morrem em acidente na Rodovia dos Bandeirantes

Foto: Corpo de Bombeiros de Americana / Divulgação

Três pessoas morreram na noite deste domingo (15) após sofrerem um acidente na Rodovia dos Bandeirantes, em Santa Bárbara d´Oeste. De acordo com o Corpo de Bombeiros, as vítimas são uma mulher, uma senhora e uma criança. No mesmo veículo, estavam uma outra criança, que está em estado grave, e um homem, que teve ferimentos leves. Todos são da mesma família.

O acidente aconteceu por volta das 19h, na altura do quilômetro 131, no sentido capital. A batida envolveu um Honda Civic, onde estavam os cinco ocupantes, e um Fiesta, com duas pessoas, que sofreram apenas ferimentos leves. As causas do acidente, assim como o nome e idades das vítimas fatais, ainda não foram divulgadas.

