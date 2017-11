Chácara de ex-prefeito de Santa Bárbara é assaltada

Foto: Google Maps / Reprodução

A chácara do ex-prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, José Adilson Basso, localizada na Rua Mário Moro, no bairro Chácaras de Recreio Hélico, foi roubada na manhã desta sexta-feira (10). Os assaltantes fugiram com o carro de uma das vítimas e armas. Apenas a família do caseiro estava na residência no momento da ação dos bandidos.

De acordo com informações da PM (Polícia Militar), por volta das 10h30, três homens com coletes e armados abordaram as vítimas dizendo que eram policiais civis e que estavam no local para averiguarem uma denúncia de sonegação de impostos.

Com esse argumento, o trio conseguiu entrar na chácara e quando estavam no interior do imóvel, anunciaram o assalto. Neste momento, mais dois indivíduos adentraram a residência para auxiliar na ação criminosa.