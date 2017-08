Cetesb aciona DAE sobre a contaminação na ETE Toledos

Foto: Divulgação

A Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo) está acompanhando a contaminação na ETE (Estação de Tratamento de Esgoto) Toledos I, em Santa Bárbara d’Oeste, e já acionou o Departamento de Água e Esgoto para adotar as medidas e retomar as atividades normais no local.

A estação foi contaminada por um descarte irregular e a autarquia está realizando visitas nas empresas inseridas no sistema para identificar a responsável.

Por conta dessa contaminação, uma espuma com mau cheiro se formou na estação e um bueiro transbordou, atingindo a chácara do marceneiro Jurandir Leão, de 43 anos.