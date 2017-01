Casa do Trabalhador oferece 37 vagas de emprego

A Casa do Trabalhador de Santa Bárbara d’Oeste oferece 37 vagas de emprego. As oportunidades são para diversos setores de empresas do município e região.

O endereço do posto é Rua Riachuelo, 739, região central. O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 9h às 13h30. Os interessados devem levar RG, CPF e carteira de trabalho. Confira a relação completa de vagas.

Vagas para alfabetizado

Acabador em mármores e granitos; auxiliar de solda; confeiteiro (a); contra mestre; meio oficial carpinteiro; soldador.

Vagas para ensino fundamental (1º grau)

Ajudante de cozinha; auxiliar de usinagem; balconista; laminador; montador de estruturas metálicas; operador de oxicorte; serviços gerais; serrador de aço.

Vagas para ensino médio (2º grau)

½ oficial de marmoraria; analista de folha; auxiliar de departamento pessoal; mecânico de Open-End; operador de expedição; vendedor (a) externo; vendedor interno.

Vagas que exigem cursos

Assistente comercial: excel intermediário; auxiliar de consultório odontológico (ACD/ASB): curso de saúde bucal; corretor (a) de imóveis: técnico em transações imobiliárias; tosador (a): curso de banho e tosa.

Vagas para superior

Farmacêutico (a); líder de solda.

Vagas para pessoas com deficiência (PCD)

Operador (a) de armazém Jr.