Casa do Trabalhador oferece 34 vagas de emprego

A Casa do Trabalhador de Santa Bárbara d’Oeste oferece 34 vagas de emprego em empresas no Município e região. As vagas disponíveis são para diversos setores e também podem ser vistas pelo site. É importante que o profissional esteja com RG, CPF e Carteira de Trabalho em mãos para facilitar o processo de encaminhamento às empresas.

A Casa do Trabalhador fica localizada à Rua Riachuelo, 739, Centro. Mais informações podem ser obtidas também pelo telefone (19) 3499-1015. O novo horário de atendimento, segue até a próxima terça-feira (31/1), de segunda a sexta-feira, das 9 horas às 13h30, atendendo o Decreto nº 6.666/2016, que visa reduzir as despesas.

Confira a relação:

Vagas para alfabetizado:

Acabador em mármores e granitos, Confeiteiro (a), Contra mestre, Costureira (o), Meio oficial carpinteiro.

Vagas para ensino fundamental (1º grau):

Ajudante de cozinha, Laminador, Montador de estruturas metálicas, Operador de oxicorte, Serviços gerais, Serrador de aço.

Vagas para ensino médio (2º grau):

½ Oficial de marmoraria, Auxiliar de departamento pessoal, Encarregado de obras, Mecânico de Open-End, Vendedor interno.

Vagas que exigem cursos:

Auxiliar de solda: curso de solda, Auxiliar de usinagem: curso de torno CNC, Corretor (a) de imóveis: técnico em transações imobiliárias, Estagiário (a) de marketing/ adm, Tosador (a): curso de banho e tosa.

Vagas para superior:

Farmacêutico (a), Supervisor (a) comercial.

Vagas para pessoas com deficiência (PCD):

Operador (a) de armazém Jr.

Outras

