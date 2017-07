Casa do Trabalhador divulga 54 vagas de emprego

A Casa do Trabalhador divulgou 54 vagas disponíveis em Santa Bárbara d´Oeste. São oportunidades com carteira assinada para o barbarense conquistar sua vaga ou recolocar-se no mercado de trabalho.

Para auxiliar o empresário a gerar emprego, renda e desenvolvimento econômico, a Prefeitura segue com diversas ações, como as oficinas gratuitas. Mais informações podem ser obtidas no Sebrae Aqui, pelos telefones (19) 3499-1012 e 3499-1013.

LEIA TAMBÉM: CEU recebe oficina que ensina a separar o lixo de casa

Os trabalhadores interessados nas vagas disponíveis podem comparecer na Casa do Trabalhador localizada na Rua Riachuelo, 739, Centro, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 16h30, munidos de RG, CPF e Carteira de Trabalho.