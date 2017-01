Casa do Trabalhador divulga 51 vagas de emprego

A Casa do Trabalhador de Santa Bárbara d’Oeste oferece 51 vagas de emprego em empresas no município e região. As vagas disponíveis são para diversos setores e disponíveis também podem ser vistas pelo site. É importante que o profissional esteja com RG, CPF e Carteira de Trabalho em mãos para facilitar o processo de encaminhamento às empresas. Foto: Divulgação/Imprensa

A Casa do Trabalhador fica localizada à Rua Riachuelo, 739, Centro. Mais informações podem ser obtidas também pelo telefone (19) 3499-1015. O novo horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 9 horas às 13h30, atendendo o Decreto nº 6.666/2016, que visa reduzir as despesas.



Confira a relação de vagas:

Vagas para alfabetizado:

Acabador em mármores e granitos, Camareira, Confeiteiro (a), Contra mestre, Meio oficial carpinteiro, Sushiman

Vagas para ensino fundamental (1º grau):

Ajudante de cozinha, Balconista, Laminador, Montador de estruturas metálicas, Motorista, Operador de máquina, Operador de oxicorte, Serrador de aço.

Vagas para ensino médio (2º grau):

½ Oficial de marmoraria, Analista de folha, Auxiliar de departamento pessoal, Mecânico de Open-End, Vendedor (a) externo, Vendedor interno.

Vagas que exigem cursos:

Auxiliar de consultório odontológico (ACD/ASB): Curso de saúde bucal, Corretor (a) de imóveis: técnico em transações imobiliárias.



Vagas para superior:

Farmacêutico (a), Líder de solda.



Vagas para pessoas com deficiência (PCD):

Auxiliar técnico, Operador (a) de armazém Jr, Serviços gerais.

Outras

