Casa do Trabalhador de Santa Bárbara tem 78 vagas de emprego

A Casa do Trabalhador de Santa Bárbara d’Oeste está com 78 vagas de emprego. As oportunidades são para diversos setores de empresas do município e região.

O posto fica na Rua Riachuelo, 739, região central. O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 9h às 13h30. Os interessados devem levar RG, CPF e carteira de trabalho. Confira a relação completa de vagas. Outras informações pelo telefone (19) 3499.1015. Confira as vagas:

Vagas para alfabetizado

Acabador em mármores e granitos; contra mestre; cozinheiro (a); meio oficial carpinteiro; operador de retroescavadeira; serviços gerais; serralheiro industrial; sushiman; tecelão (ã).

Vagas para ensino fundamental (1º grau)

Ajudante de produção; balconista; laminador; mecânico geral de autos; montador de estruturas metálicas; operador de máquina; retificador; revisor de tecidos; vendedor (a) de imóveis autônomos.

Vagas para ensino médio (2º grau)

½ oficial de marmoraria; instalador de vidros temperados; lancheiro/chapeiro; mecânico de autos; mecânico de Open-End; vendedor (a).

Vagas que exigem cursos

Auxiliar de consultório odontológico (ACD/ASB): curso de saúde bucal; auxiliar de solda: curso de solda; auxiliar de usinagem: curso de torno CNC; corretor (a) de imóveis: técnico em transações imobiliárias; enfermeira: técnico em enfermagem; mecânico de manutenção: curso de mecânica; porteiro: curso de informática básica; soldador TIG: curso de solda; técnico de automação: curso técnico de automação; técnico eletrônico: curso técnico eletrônico e mecânica geral.

Vagas para superior

Farmacêutico (a); Líder de solda.

Vagas para pessoas com deficiência (PCD)

Empacotador (a); operador (a) de armazém Jr..