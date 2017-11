Casa do Trabalhador oferece 137 vagas de emprego

A Casa do Trabalhador de Santa Bárbara d’Oeste divulgou 137 vagas para alfabetizados, trabalhadores com ensino fundamental, ensino médio, cursos específicos, ensino superior e pessoas com deficiência.

Os interessados devem levar RG, CPF e Carteira de Trabalho na Casa do Trabalhador, localizada no VIC Center, na Loja C. O centro comercial está localizado na Rua do Ósmio, 975, no bairro Mollon. O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 16h30. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (19) 3499.1015.

Foto: Newton Menezes / FUTURA PRESS

Confira a relação completa de vagas: