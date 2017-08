Casa do Trabalhador divulga 69 vagas disponíveis

A Casa do Trabalhador de Santa Bárbara d’Oeste divulgou 69 vagas disponíveis. São oportunidades com carteira assinada para deficientes físicos, alfabetizados, trabalhadores com ensino fundamental, ensino médio, cursos específicos, ensino superior e pós-graduação.

Os interessados devem levar RG, CPF e Carteira de Trabalho no posto, localizado na Rua Riachuelo, 739, Centro, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 16h30. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (19) 3499-1015.

Foto: Divulgação

Confira a relação completa de vagas: