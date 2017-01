Carro usado em assalto a posto de combustível é encontrado com explosivo

Um veículo Corolla roubado na última sexta-feira, em Nova Odessa, e usado em um assalto a um posto de combustível, em Santa Bárbara, foi encontrado com explosivos na madrugada deste domingo. O carro estava abandonado na Rua da Agricultura, no Jardim Pérola. Cerca de 40 minutos antes, o mesmo automóvel foi usado por três homens armados para roubar um estabelecimento no bairro Cidade Nova.

Por volta das 4 horas, o veículo estacionou em um posto de combustível na Rua Tenente Coronel José Gabriel de Oliveira e Souza, três homens armados com uma pistola calibre 40 e submetralhadora desceram, renderam o frentista J.P.M., de 44 anos, e anunciaram o assalto.

Os criminosos foram até o cofre, colocaram uma banana de dinamite que, após acionada, falhou. O alarme do compartimento disparou e, nervosos, os bandidos retornaram para o Corolla levando o artefato. Antes de deixarem o local, no entanto, o trio efetuou alguns disparos de arma de fogo sem direção.

A equipe do IC (Instituto de Criminalística) de Americana esteve no local e encontrou seis cápsulas calibre 40 intactas, outras duas do mesmo calibre, deflagradas, e um pé de cabra. Foto: Valdir Moreira / Azul Celeste

Menos de uma hora depois do crime, guardas municipais foram informados por moradores que havia um Corolla abandonado na Rua da Agricultura, altura do número 2.052. Ao chegar no endereço, os patrulheiros encontraram no banco traseiro do carro, uma banana de dinamite, um carregador com duas munições intactas calibre 40 e um rádio transmissor.

O Esquadrão de Bombas da Polícia Militar do Estado de São Paulo foi acionado, retirou e explodiu o artefato em um local seguro. Já o veículo, foi recolhido ao pátio e será submetido a exame pericial.

O Corolla pertence ao aposentado G.E., de 68 anos, morador de Americana. Ele e a mulher, de 65 anos, foram assaltados na noite de sexta-feira, em Nova Odessa, próximo a um pesqueiro no bairro Fazenda Velha. Os criminosos estavam em uma moto e armados com um revólver.

O crime ocorreu por volta das 23h55, na Rodovia Rodolfo Kivitz. O casal seguia de carro em baixa velocidade quando foi surpreendido por dois homens em uma moto. O garupa, armado com um revólver, anunciou o assalto e disse ‘desce, desce e deixa o celular’. As vítimas saíram do carro e um dos criminosos assumiu a direção. Por conta do susto, o casal não conseguiu descrever os bandidos.

Os crimes serão investigados pelo 2ºDP (Distrito Policial) de Santa Bárbara. Até o momento, os criminosos não foram identificados.