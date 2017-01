Carro-forte tomba em rodovia por conta da chuva

Foto: João Carlos Nascimento - O Liberal

Um carro-forte tombou no canteiro da Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304) na manhã desta quarta-feira, na altura de Santa Bárbara d’Oeste, pouco antes do acesso à Rodovia dos Bandeirantes (SP-348). Um dos vigilantes que estava no veículo acabou se ferindo, segundo informações da Polícia Rodoviária.

O acidente aconteceu no sentido Santa Bárbara – Piracicaba por volta das 11h e até as 11h40 o veículo seguia no local. Outros carros-fortes da mesma empresa foram até onde o acidente aconteceu e a carga deve ser removida.

Conforme informações da Polícia Rodoviária, o motorista do veículo de transporte de valores acabou perdendo o controle por conta da chuva. Não houve outros veículos envolvidos no acidente e a possibilidade de ataque está descartada, segundo a polícia.

A vítima foi socorrida e encaminhada a um pronto-socorro em Santa Bárbara. O estado de saúde dele não foi divulgado.