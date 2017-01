Câmara troca carpetes após exigência do Corpo de Bombeiros

A Câmara de Santa Bárbara d’Oeste iniciou nesta terça-feira a troca do carpete do plenário Dr. Tancredo Neves. A mudança é uma exigência do Corpo de Bombeiros para que o prédio do Legislativo receba o AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros). O serviço custará R$ 27,3 mil.

No total, serão substituídos 325 metros quadrados de carpete de nylon, instalado antes da inauguração do prédio, em 2002. O novo piso, também na cor azul, deverá conter propriedades antimicrobianas (inerte em relação à proliferação de ácaros, fungos e outros micro-organismos) e antichamas. O preço inicialmente estimado para esse contrato era de R$ 46 mil, mas foi reduzido.

Foto: Divulgação / Câmara de Santa Bárbara

O trabalho só foi iniciado neste ano por conta do recesso, segundo informações da câmara. Mesmo com prazo contratual de 20 dias para a conclusão da troca, a empresa contratada pretende finalizar a substituição do carpete antes do dia 17 de janeiro, data da primeira sessão legislativa.

Nesta segunda-feira, os vereadores se reuniram para sortear e decidir quem irá ocupar cada gabinete no prédio do Legislativo. Eles têm até 30 dias para decidir ainda quais parlamentares farão parte de cada uma das 11 comissões permanentes pelos próximos dois anos.

Acessibilidade

A vereadora Germina Dottori (PV) se reuniu nesta terça-feira com o novo presidente da câmara, vereador Ducimar de Jesus Cardoso, o Kadu Garçom (PR). No encontro, ela pediu que o Legislativo seja mais acessível e sugeriu a tradução das sessões para Libras (Linguagem Brasileira de Sinais) e a instalação de rampas no plenário, algo que já havia sido cobrado pelo vereador José Luis Fornasari, o Joi (SD).

O presidente da câmara barbarense concordou com os pedidos da vereadora. As rampas serão feitas após a troca do carpete. A tradução em Libras deverá ser feita por funcionário terceirizado, que ainda precisa ser contratado. Ainda não há prazo para as duas medidas.