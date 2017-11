Câmara de Santa Bárbara passará por reforma

Foto: Divulgação - Câmara de SB

A Câmara de Santa Bárbara d’Oeste irá realizar uma reforma na sua parte estrutural no ano que vem. As obras serão realizadas no Plenário Doutor Tancredo Neves para adequar a passagem para pessoas deficientes, em especial cadeirantes.

Na sessão desta terça-feira, os vereadores barbarenses aprovaram a abertura de um crédito suplementar de R$ 81 mil para a realização da reforma.

Como a despesa não estava prevista no orçamento anual, a câmara precisou pedir para que o Prefeito Denis Andia (PV) encaminhasse o projeto autorizando o crédito.