S. Bárbara

A Câmara de Santa Bárbara d’Oeste devolveu à Prefeitura, nesta semana, quase R$ 400 mil. Na segunda-feira (19), o Legislativo entregou para os cofres da administração municipal quase R$ 60 mil referentes ao Imposto de Renda Retido na Fonte, enquanto na terça, o Legislativo devolveu mais R$ 13 mil, valor resultante de aplicações financeiras relativas aos meses de novembro e dezembro.

Entre terça e quarta foram devolvidos outros R$ 320 mil de sobras do repasse do duodécimo do Executivo. No mês passado, por determinação do presidente da Mesa Diretora, Edison Carlos Bortolucci Júnior, o Juca (PSDB), o montante de R$ 100 mil já havia voltado aos cofres da municipalidade.

“Temos conhecimento das dificuldades financeiras enfrentadas pela prefeitura e por isso efetuamos alguns cortes e desistimos de despesas inicialmente previstas, como a cobertura do novo estacionamento e a aquisição de veículos”, explicou Juca, ressaltando que o projeto de cobertura era uma antiga reivindicação de servidores e visitantes e que o Legislativo possuía previsão orçamentária para essa obra.

O presidente da Mesa Diretora ressaltou, ainda, o fato de ter renegociado nos últimos dois anos todos os contratos em andamento, conseguindo economizar na contratação de diferentes serviços, como, por exemplo, de internet, telefonia e manutenção de aparelhos de ar-condicionado.

“Mesmo realizando diferentes obras para a regularização do AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros), com o intuito de garantir mais segurança a todos que frequentam esta Casa de Leis, conseguimos chegar ao final do ano com saldo em caixa”, explicou Juca, destacando também que apesar da troca do carpete do plenário ter sido feita apenas em janeiro, durante o recesso parlamentar, o recurso já foi reservado pela câmara.

