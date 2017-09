Câmara contrata projeto para produção de energia solar

A proposta, bem como a fiscalização do serviço, custará R$ 10 mil e deve ser aprovada pela CPFL Energia. Hoje, a conta de luz do espaço chega a R$ 12 mil por mês.

O presidente da Câmara de Santa Bárbara d’Oeste, o vereador Ducimar Cardoso, o Kadu Garçom (PR), assinou nesta semana um pedido de contratação para projeto técnico visando o uso de energia solar no prédio do Legislativo.

A transformação sustentável atende um pedido feito pelo diretor administrativo-financeiro da câmara, Vilson Vendramin Júnior, que chamou atenção para a economia que a adaptação pode trazer ao órgão público.

“Estamos economizando neste ano para que a implantação do sistema de energia solar ocorra já no primeiro semestre de 2018, contribuindo para a economia da câmara nas próximas décadas e para uma cidade mais sustentável”, afirmou Kadu no momento da assinatura do pedido.

