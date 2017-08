Câmara barbarense aprova regras de isenção do IPTU

Os vereadores de Santa Bárbara d’Oeste aprovaram nesta terça-feira alterações no regime de concessão de isenção de IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) para contribuintes aposentados, pensionistas, beneficiários de assistência social e a pacientes diagnosticados com câncer que sejam mutuários, compromissários compradores ou adquirentes de programas habitacionais.

Agora para anular a cobrança dos impostos o grupo não precisa mais ter escritura definitiva do imóvel, ficando a Secretaria e Promoção Social responsável por avaliar os pedidos feitos por famílias de baixa renda que não possuem toda a documentação regularizada. As alterações foram propostas em conjunto pelos vereadores José Luis Fornasari, o Joi (SD) e Felipe Sanches (PSC). Os beneficiários da isenção tributária não poderão ser donos de outros imóveis ou receber proventos superiores a quatro salários-mínimos.

LEIA TAMBÉM: Sedado, aposentado aguarda vaga em UTI

Foto: Câmara de S.Bárbara / Divulgação

De acordo com os parlamentares a intenção do projeto é beneficiar famílias que possuem contrato de financiamento por programas públicos, tais como o da Cohab (Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo) e CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo). Os vereadores alegam que a população de Santa Bárbara tem enfrentado problemas com estes contratos principalmente nos bairros Roberto Romano e 31 de março e por isso tiveram de arcar com os custos do pagamento tributário mesmo possuindo condições sociais para a isenção.