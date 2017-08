Câmara apela para troca de postes de madeira em S.Bárbara

Na moção de apelo, o parlamentar diz que recebe há anos reclamações com relação a estes postes devido ao estado precário e deterioração do material. Além do Jardim Santa Rita, foram indicados pontos no Jardim Santa Rita de Cássia, Mollon, Cidade Nova, Jardim São Francisco e Parque Residencial Frezarim.

Um desses casos é na Rua Damasio Pimentel de Camargo, no Jardim Santa Rita. A monitora de creche, Claudinéia Alcazar Lopes de Souza conta que há mais de dois anos luta para que um poste de madeira localizado em frente a sua garagem seja substituído por um outro de concreto. “Nos preocupa porque é uma rua muito movimentada, com muitos pedestres e carros”, contou. “Eu já fiz o pedido à CPFL, mas na época recebemos a informação que a troca deveria ser feita por nós e o valor era bem alto para o nosso bolso, algo em torno de R$ 1,8 mil”, lembrou. A monitora diz que procurou a câmara para tentar resolver o problema. “Eu não entendo porque todos os postes desta rua foram substituídos e menos esse”, pontuou.

A Câmara de Santa Bárbara d’Oeste está apelando à CPFL Energia para que a empresa troque postes de madeira em cinco bairros do município. A moção foi protocolada nesta quinta-feira pelo presidente do Legislativo, vereador Ducimar Cardoso, o Kadu Garçom (PR), que indicou nove endereços em que ainda existem os postes de eucalipto que geram reclamações por parte da população.

NA REGIÃO

Além de Santa Bárbara, a Câmara de Nova Odessa também protocolou pedido semelhante. O vereador Sebastião Gomes dos Santos, o Tiãozinho do Klavin (PMDB), pediu nesta quinta-feira que a companhia trocasse um poste de madeira que tombou na Rua Salvador, no bairro Jardim São Jorge.

Questionada sobre o número de postes que se encontra nesta situação na RPT (Região do Polo Têxtil) e sobre o cronograma de substituições, a CPFL não se pronunciou. No entanto, a empresa respondeu em nota que entrará em contato com as prefeituras das cidades e enviará equipes técnicas para realizar inspeções e programar as devidas melhorias.