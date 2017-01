Buracos atrapalham moradores no Planalto do Sol 2

Quem passa pela Rua João Araújo, no bairro Planalto do Sol 2, em Santa Bárbara d’Oeste deve ficar atento aos enormes buracos presentes em toda a extensão da via. De acordo com moradores do local, o problema se arrasta há pelo menos dois anos e as “crateras” já chegaram a danificar carros.

Na via, há pelo menos cinco buracos com mais de um metro de largura, e cerca de 20 centímetros de profundidade. Em alguns, é possível ver a camada de terra abaixo do asfalto. No final da rua, a situação é ainda pior. Os buracos têm mais de três metros de largura e atrapalham até a entrada das residências.

Foto: João Carlos Nascimento / O Liberal

De acordo com o tecelão Dercival Roberto Sartori, de 47 anos, que vive há 10 na última casa da rua, as galerias de esgoto estão entupidas e, diante disso, quando há chuvas fortes, a água desce em correnteza no local e infiltra sob o asfalto.

“Já condenaram o asfalto desde lá de cima. Tem que trocar tudo, mas estamos há mais de dois anos brigando com a prefeitura. Até concreto no meio da rua estão colocando para tapar os buracos. Os vereadores vem e falam que sem a ordem do prefeito não podem fazer nada. Tem que passar devagar com o carro, quando chove é difícil até de sair daqui”, relatou o morador.

A prefeitura informou que demanda foi encaminhada para a Secretaria de Obras e Serviços e para o DAE (Departamento de Água e Esgoto) para averiguação e providências. Segundo o Executivo, em virtude do período de chuvas a demanda aumenta consideravelmente.

