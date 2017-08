Bloqueador impede roubo de caminhão carregado com medicamentos

Os policiais entraram em contato com a Polícia Científica, bem como os proprietários do caminhão e da mercadoria. Representantes das empresas responsáveis pelos medicamentos vieram de São Carlos e disseram que o motorista que transportava a carga estava desaparecido desde as 7h20, quando o sinal do rastreador do caminhão foi cortado.

Um caminhão carregado de medicamentos avaliados em R$ 497 mil foi encontrado abandonado na manhã desta quarta-feira (30), na SP-348 (Rodovia dos Bandeirantes), em Santa Bárbara d’Oeste. O motorista do veículo foi rendido pelos criminosos e deixado em Joaquim Egídio, distrito de Campinas. Foto: Arquivo - O Liberal

A Polícia Militar só teve notícias do paradeiro do motorista por volta das 11h30. Ele disse que após cruzar o Rio Piracicaba, já em Santa Bárbara d’Oeste, foi surpreendido por um veículo não identificado com um homem armado mandando parar o caminhão.

O motorista obedeceu, foi retirado do veículo e vendado. Os criminosos pediram para a vítima não se exaltar, que não queriam “seus bens pessoais”. Eles não sabiam, no entanto, que o caminhão tinha bloqueador e que o mesmo havia sido ativado quando a porta do motorista foi aberta, impedindo o roubo.

O motorista foi levado para outro veículo e abandonado no distrito de Joaquim Egídio. De lá, ele pegou uma carona até a base policial mais próxima. A mercadoria não foi prejudicada. O caso foi registrado no 1ºDP de Santa Bárbara d’Oeste.