S. Bárbara

Foto: Polícia Militar / Divulgação

Um policial militar salvou a vida de um bebê de apenas 10 dias que havia se engasgado com leite no bairro Vila Aparecida, em Santa Bárbara d’Oeste. O soldado do 19º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior), Leandro Tadeu Pires da Silva, de 28 anos, estava de folga e fez os primeiros socorros à criança. Logo em seguida, levou a criança ao PS (Pronto Socorro) Edson Mano, onde o bebê foi atendido.

De acordo com Silva, ele trafegava pelo bairro ao lado da namorada quando viu a mãe do bebê, Eliana Benício da Silva, 40, atravessando a rua com a criança no colo. “Ela estava desesperada”, lembrou o soldado. “Quando passei e vi a criança, ela já estava toda vermelha. Desconfiei que ela estava engasgando”. O policial, então, parou o carro e foi até a mulher. “Pedi a criança no colo e fiz os primeiros trabalhos ali mesmo”, contou.

Silva contou ao LIBERAL que já havia feito um curso de como agir em casos desse tipo. “Nunca tinha passado por uma situação como essa, só no curso, com bonecos. Tentei manter a calma e fazer tudo certo para salvar o bebê”. Segundo o policial, além de ter apenas 10 dias de vida, o bebê também é prematuro.

O soldado levou a criança ao Edson Mano no próprio carro. “Fiz algumas manobras e, depois, tive a ajuda de um vizinho. Ele continuou o trabalho enquanto fomos para o pronto-socorro”. O bebê chegou ao pronto-socorro já com as vias respiratórias desobstruídas, mesmo assim foi levado para uma sala onde ficou em observação. O bebê passa bem, não corre riscos e já está novamente com a mãe. “Não tenho filhos, mas fiz tudo o que estava ao meu alcance para salvar o bebê”, disse.