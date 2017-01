Barbarense de 64 anos morre afogado em Itanhaém

Foto: Arquivo / O Liberal O idoso Vinicio Zanetti, de 64 anos, foi sepultado na manhã desta segunda-feira, no Cemitério Campo da Ressurreição, em Santa Bárbara d’Oeste. Ele morreu afogado na Praia dos Sonhos, em Itanhaém, no litoral paulista.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros local, no início da noite de sábado, por volta das 19 horas, Vinicio entrou em uma área de forte correnteza e considerada perigosa pelos profissionais. Os bombeiros ainda informaram que o amigo do idoso chegou a fazer ressalvas quanto ao banho no local, mas foi ignorado.

Poucos minutos após entrar no mar, Vinicio foi arrastado pela correnteza. O colega que estava na areia tentou socorrer o amigo, mas não conseguiu devido à força da água. Ao chegar ao local, minutos depois, os bombeiros conseguiram resgatar o idoso, mas ele já saiu da água em grau 6, ou seja, o nível mais grave de afogamento, que leva a paradas cardiorrespiratórias. Ele foi levado para UPA (Unidade de Pronto-Atendimento) do município, mas não conseguiu resistir.

O corpo de Venicio foi velado no Berto Lira e sepultado no Cemitério Campo da Resurreição. Apesar de ser natural de Santa Bárbara, o idoso morava em Piracicaba, no Jardim Elite. Ele era casado e deixou dois filhos, Maria Carolina e Marcos Vinicios.