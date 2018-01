Barbarense de 13 anos morre após acidente em Itirapina

Foto: Reprodução / Facebook

O morador de Santa Bárbara d’Oeste Vinicius Brandão Lima, de 13 anos, morreu em um acidente de trânsito nesta segunda-feira (8), na cidade paulista de Itirapina. Ele é filho do patrulheiro da Guarda Civil Municipal de Santa Bárbara Gesiel Lima, que dirigia o carro onde Vinicius estava, um Chevrolet Classic. O servidor, no entanto, não se feriu. A tragédia aconteceu na Rodovia Washington Luís (SP-310).

Um Chevrolet Prisma, que trafegava sentido Capital, atravessou o canteiro central, invadiu a pista contrária e se chocou contra o automóvel de Gesiel, segundo a PMR (Polícia Militar Rodoviária). A corporação apontou que chovia no momento da batida e que, como a via estava molhada, o motorista do Prisma pode ter perdido o controle do veículo.

A outra filha de Gesiel, de 9 anos, também estava no Classic, assim como a mulher do guarda. A PMR informou que as duas sofreram apenas escoriações. Ambas passaram por atendimento médico no Hospital de Itirapina e, às 15h30, já havia recebido alta, de acordo com a unidade. O casal que estava no Prisma não teve ferimentos.