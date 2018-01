Bandidos usam caminhão-guinho para levar cofre de posto

O cofre estava instalado junto as bombas de combustíveis. Na fuga, um dos suspeitos deixou o celular cair. O aparelho foi apreendido pela polícia. A ação provocou danos na base das bombas, em equipamentos de informática e na grade de proteção do estabelecimento.

“Eles [criminosos] estouraram as grades, entraram com o caminhão, deram marcha ré, arrebentaram e levaram o cofre. Tinha uma quantia [no compartimento], mas a gente não sabe quanto”, declarou o gerente de 35 anos.

Foto: João Carlos Nascimento / O Liberal

De acordo com o gerente, essa não é a primeira vez que o posto é alvo de criminosos. “Já tentaram explodir, mas nunca levaram o cofre. Sempre agem de madrugada”, declarou. A ocorrência foi registrada na delegacia do município como furto.

Por conta de casos como o ocorrido em Santa Bárbara, diretores do Sinpospetro-Campinas (entidade que representa cerca de cinco mil trabalhadores em 24 cidades), têm visitado os postos para melhor se informarem sobre essas situações.

“Recentemente tivemos reuniões entre padrões, empregados e setor de segurança pública para ver qual o melhor caminho para a gente pelo menos ajudar os trabalhadores”, afirmou o presidente do sindicato, Francisco Soares de Souza.

De acordo com ele, o aumento no número de assaltos e furtos a postos de combustíveis evidencia a banalização da violência que atinge não apenas a região de Campinas, mas diversas partes do país. “O sindicato acompanha todas as investigações para saber se houve negligência do posto quanto à segurança do trabalhador”, disse.

Ação trabalhista

Em novembro do ano passado, um frentista de Hortolândia ganhou uma ação trabalhista no valor de R$ 55 mil depois de ser baleado durante um assalto a um posto de combustível. O processo foi intermediado pelo Sinpospetro.

A vítima, um homem de 45 anos, foi admitido em abril de 2010. Ele trabalhava, sozinho, das 22 às 6 horas. Sofreu pelo menos oito assaltos e nenhum deles foi registrado pelo empregador. Em 29 de janeiro de 2011, por volta da 1h30, foi assaltado e levou um tiro no rosto. Ele passou por cirurgia, ficou internado por dez dias e fez tratamento físico e psicológico por quatro meses.

Recuperado, voltou a trabalhar no mesmo horário e sem segurança. No dia 6 de novembro de 2012, no entanto, foi feito refém em um assalto no mesmo posto. Os bandidos usaram um caminhão-guincho para arrancarem o cofre da parede.

O crime abalou psicologicamente o funcionário o obrigando a se aposentar por incapacidade.