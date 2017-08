Bandidos tentam furtar caixas eletrônicos em supermercado

No interior do estabelecimento comercial, constataram que os caixas eletrônicos estavam danificados superficialmente, porém, não encontraram nenhum sinal de explosivo.

Por volta das 2 horas, policiais militares foram informados sobre um furto em andamento aos caixas eletrônicos e quando se aproximavam do endereço, no Jardim Europa, viram um veículo de cor preta deixando o local.

Bandidos ainda não identificados pela polícia tentaram furtar caixas eletrônicos localizados no estacionamento do supermercado Pague Menos, na Avenida da Amizade, em Santa Bárbara d’Oeste, na madrugada desta terça-feira (1). Esse é o terceiro caso de ataques a equipamentos bancários em sete dias, no município.

Foto: Divulgação/Guarda Municipal

A Rede de Supermercados Pague Menos informou por meio da assessoria que a ação ocorreu 1h36. “Na imagem é possível verificar um criminoso estourando a porta de um dos equipamentos e, na sequência, depositando explosivo. Após alguns segundos há uma grande explosão. Dos oito equipamentos, cinco ficaram danificados, mas não houve subtração de nenhum valor. O criminoso foge sem levar nada e policiais militares chegam ao local minutos depois”, informou.

Sobre o prejuízo referente à estrutura danificada, a rede de supermercados disse que ainda está sendo calculado. “Caso haja solicitação, as imagens serão encaminhadas para a Polícia Civil para eventual investigação”, declarou via assessoria.

Terceiro caso. Na madrugada da última sexta-feira, criminosos tentaram explodir dois caixas eletrônicos em Santa Bárbara. Um deles fica no estacionamento, também de um supermercado, na Avenida Mogi Guaçu, no bairro Laranjeiras. E o outro, pertence a uma agência na Rua do Algodão, no Cidade Nova. Em nenhum dos casos, os bandidos conseguiram levar o dinheiro que estava nos compartimentos.