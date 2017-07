Bandidos tentam explodir dois caixas eletrônicos em Santa Bárbara

Bandidos ainda não identificados pela polícia tentaram explodir dois caixas eletrônicos na madrugada desta terça-feira (25), em Santa Bárbara d’Oeste. Um dos equipamentos fica no estacionamento de um supermercado na Avenida Mogi Guaçu, no bairro Laranjeiras. E o outro, pertence a uma agência na Rua do Algodão, no Cidade Nova. Em nenhum dos casos os criminosos conseguiram levar o dinheiro que estava nos compartimentos.

A tentativa de furto nas dependências de um supermercado aconteceu por volta das 4h50. O gerente do estabelecimento informou que o alarme da loja disparou e um veículo da empresa que faz o monitoramento do local constatou que haviam entrado no estacionamento do supermercado e tentado arrombar o caixa eletrônico que fica na parte externa. Foto: Divulgação/Polícia Militar

De acordo com a Polícia Militar, os ladrões utilizaram um explosivo para tentar abrir o equipamento, porém, não conseguiram ter acesso ao dinheiro. O gerente do supermercado informou que por conta da explosão, o forro da área externa do estabelecimento foi danificado.