Avenida Anhangüera fica interditada neste sábado

A nova adutora beneficiará a população da Zona Leste, já que vai captar água bruta na Estação Elevatória Santa Alice, a Represinha e levará o recurso para a ETA IV (Estação de Tratamento de Água), no Jardim Souza Queiroz.

Como sugestão de desvio para aqueles que desejam acessar o Centro, a prefeitura indica a via paralela, Avenida Juvenal Siqueira Santos, sendo que o acesso é na rotatória da Avenida Prefeito Isaías Hermínio Romano. Para aqueles que seguirão em direção ao bairro haverá um desvio lateral na própria Avenida Anhangüera, mas a previsão é de lentidão nesta área principalmente no período da manhã.

Neste sábado, o trânsito estará bloqueado na Avenida Anhangüera, em Santa Bárbara d’Oeste. O DAE (Departamento de Água e Esgoto) vai instalar uma nova adutora de água bruta no local. Para atravessar a tubulação de 900 milímetros de diâmetro, o trânsito nas duas vias, de entrada e saída da cidade, estará bloqueado das 7 às 18 horas. A Guarda Municipal estará orientando os motoristas.

Centro

Nesta sexta-feira também ficaram bloqueadas ruas no Centro para uma ação semelhante. Houve a troca da subadutora na Rua General Osório, que também terá substituição de ligações entre tubulação e hidrômetros. As intervenções devem aumentar a qualidade da água bem como a pressão nas torneiras na região e reduzir as perdas hídricas.

No total mais de 24 mil metros de tubulação foram substituídos no Centro, incluindo as ruas Floriano Peixoto e Joaquim de Oliveira. Nova adutora foi instalada na Rua 15 de Novembro substituindo a antiga adutora na Rua Riachuelo.