Avançam as obras do Complexo do Novo Terminal Urbano

O projeto das obras do Complexo do Novo Terminal Urbano de Santa Bárbara d’Oeste está na reta final da segunda etapa. A prefeitura executa a construção de novo calçamento na Rua Campos Sales, além da concretagem do espaço entre a Rua Campos Sales e Prudente de Moraes. Foto: Imprensa/Divulgação

A obra foi visitada na última semana pelo prefeito Denis Andia, que explicou todo o projeto executado. “Já finalizamos a primeira etapa da obra, com a entrega do espaço funcional do Novo Terminal Urbano e agora avançamos na segunda etapa. A Rua João XXIII é prolongada, ganha novos canteiros centrais, iluminação de LED e temos também a urbanização do espaço ao lado do Terminal para a instalação da Unidade Intensiva de Exames e Consultas”, afirmou o prefeito. Ainda de acordo com Denis, a área que receberá a Unidade Intensiva do Zera Fila da Saúde vai abrir espaço para a uma construção nova para a área da cultura.

Em paralelo, a administração já inicia terceira etapa do projeto; até o fim deste ano será concluída a construção da área de convivência com espaços para comércios e alimentação.