Ato presta homenagem a mulheres assassinadas em SB

Foto: Renato Piovesan / O Liberal

Cerca de 30 pessoas se reuniram na tarde deste domingo (10) na Praça Dona Carolina, em frente ao Fórum de Santa Bárbara d’Oeste, em um ato para protestar contra os dois assassinatos contra mulheres ocorridos na cidade na última semana. A “Mobilização Pela Vida das Mulheres e Contra o Feminicídio” foi criada num evento divulgado no Facebook e prestou uma homenagem às vítimas dos dois homicídios, com flores e velas, além de faixas com dizeres como “Nenhuma Mulher a Menos” e “Todos Contra o Feminicídio”.

“Duas mortes deste tipo em uma semana na nossa cidade é um número muito alto. Temos que formar uma só voz para lutar pelos nossos direitos. A mulher tem o direito de dizer não, e todos devem saber acatar”, disse Andreia Chiquetto, do Conselho Municipal dos Direitos e Deveres das Mulheres de Santa Bárbara. “O Brasil ocupa hoje o quinto lugar nos homicídios de mulheres nesse contexto de violência doméstica, muito por causa do machismo e a cultura patriarcal existente. Viemos protestar não só contra a violência física, mas também a violência psicológica, a objetificação da mulher”, acrescentou a advogada Mariana Magalhães de Oliveira.

O primeiro caso ocorreu domingo passado, quando a estudante Bruna Dessordi, de 19 anos, foi assassinada com diversas facadas por um jovem de 25 anos com quem teve um rápido relacionamento. Depois do crime, o autor telefonou para a polícia e indicou onde estava o corpo da garota. Já na última sexta-feira, a vítima foi a balconista Lorena Aparecida dos Reis Pessoa. Ela foi assassinada pelo policial militar Carlos Alberto Ribeiro.