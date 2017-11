Ativista barbarense chama Fernando Holiday de capitão do mato

Foto: João Carlos Nascimento / O Liberal

O líder do Movimento Negro na região, Carlinhos Barros, usou a tribuna da Câmara de Santa Bárbara d’Oeste nesta terça-feira para criticar um dos coordenadores do MBL (Movimento Brasil Livre), o vereador paulistano Fernando Holiday. Barros o chamou de “capitão do mato” e afirmou que o MBL tem comprado negros para alavancar suas políticas.

Barros discursava durante a entrega da Medalha Zumbi dos Palmares, promovida pelo Legislativo barbarense, e aproveitou a ocasião para lamentar a atuação de Holiday, dizendo que ele faz parte de um “sistema eugenista”. O ativista ainda citou uma frase do filme brasileiro Tropa de Elite, de José Padilha, para justificar as declarações do jovem vereador. “Como disse o Capitão Nascimento, o sistema é f***. Entrega a mão para não perder o braço”, esbravejou. A assessoria do vereador paulistano, Fernando Holiday, foi procurada pela reportagem, mas até o momento não se pronunciou.

LEIA TAMBÉM: Para evitar furto de bike, homem agride ladrão que invadiu residência

Na tribuna, Barros também pediu a saída do presidente Michel Temer (PMDB), que segundo sua avaliação tem retirado direitos e prejudicado sobremaneira a população negra. “O presidente tem impactado o nosso país com esta gestão. Dos 18 milhões de desempregados, metade são negros, precisamos repensar todas essas políticas públicas”, pontuou.