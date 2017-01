Aterro de Santa Bárbara vira alvo de assaltantes

O aterro sanitário de Santa Bárbara d’Oeste, localizado na Estrada dos Italianos, zona rural da cidade, voltou a ser alvo de ladrões na madrugada desta sexta-feira (13). O local já foi palco de pelo menos cinco ocorrências desde 2013, entre tentativas de furto e de roubo, e de crimes consumados. A prefeitura prometeu reforçar a segurança do espaço.

Conforme informações do BO (Boletim de Ocorrência) do caso desta madrugada, por volta das 2 horas, seis homens encapuzados entraram no aterro sanitário, alguns deles portando armas de fogo, e anunciaram o roubo. Eles renderam os três funcionários que atuavam no local e passaram a retirar baterias de veículos como tratores e caminhões.

Após pegarem as baterias, os ladrões deixaram o local. O número de equipamentos levados não foi divulgado. Nenhum dos funcionários se feriu durante a ação dos ladrões, que durou menos de dez minutos, segundo o relato das vítimas à Guarda Municipal, que apresentou o caso na Polícia Civil. A investigação ficará sob responsabilidade da equipe do 1° Distrito Policial.

HISTÓRICO

Em um período de quatro anos, pelo menos cinco ocorrências policiais relacionadas ao aterro foram registradas. Em julho de 2013, três homens renderam os funcionários e levaram um trator de esteira, que acabou sendo abandonado nas imediações do aterro. Em novembro do mesmo ano, os bandidos novamente invadiram o local e, mesmo após 45 minutos dentro do aterro, não conseguiram fugir levando o trator que era alvo do grupo.

Em setembro de 2014, no entanto, os bandidos tiveram mais sucesso. Eles renderam o vigia e roubaram um trator. Daquela vez, os suspeitos usaram um caminhão para transportar a máquina. Ninguém foi preso em nenhum dos casos.

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste informou por meio de nota da assessoria de imprensa que o aterro sanitário possui vigias, e que a Secretaria de Meio Ambiente estuda, junto à empresa que presta serviço no local, ampliar a vigilância do espaço.