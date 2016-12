S. Bárbara

A Secretaria de Saúde de Santa Bárbara d’Oeste divulgou balanço que aponta aumento no número de atendimentos no Ambulatório Médico de Doenças Infecto Contagiosas e no Centro de Referência em Saúde da Mulher neste ano, em comparação ao mesmo período do ano passado.

De acordo com balanço, no atendimento da Saúde da Mulher o aumento foi de 29%, visto que nos ambulatórios de patologia cervical, mastologia, adolescentes, pré-natal de alto risco, planejamento familiar e ginecologia foram 4.901 consultas em 2016 e 3.829 do ano passado.

Outros atendimentos do setor que se destacaram foram as 3.729 mamografias para rastreamento do câncer de mama, 809 exames de ultrassom de mama, 54 biópsias de lesões suspeitas de câncer de mama com 36 casos diagnosticados, além de outros 246 procedimentos médicos, como remoção ou cauterização de lesões, colposcopia e biópsia de colo de útero. Foto: Prefeitura de Santa Bárbara / Divulgação

O desenvolvimento dos exames melhorou as condições para as mulheres grávidas que dependem do atendimento do município.

“Com o aumento da oferta de exames de ultrassom, durante o pré-natal, passamos a oferecer melhor assistência para as gestantes do nosso município e com o ambulatório de puericultura também qualificamos a linha de cuidado desde a gestação até o nascimento do bebê”, destacou a coordenadora do Centro de Referência em Saúde da Mulher, Raquel Zalaf.

Já no ambulatório, entre consultas médicas, odontológicas, nutricionais e psicológicas, além de serviços de assistência farmacêutica, equipe de enfermagem e coletas laboratoriais, foram 10,6 mil atendimentos, ante 8.570 de 2015, o que representou um aumento de 23,6% no serviço.

A maior demanda do setor é com os pacientes que têm HIV/AIDS e hepatites B e C. Existe ainda maior procura por testes rápidos de HIV, sífilis e hepatites virais, segundo a prefeitura.

“Muitos usuários que procuraram o ambulatório nos relataram que o atendimento neste tipo de serviço (especialidade médica) tem sido mais rápido e eficaz que nos convênios. Apesar do aumento na procura não temos fila de espera porque conseguimos atender todos os pacientes encaminhados para a especialidade de infectologia num prazo entre sete a dez dias”, destacou a coordenadora do Programa DST/AIDS e Hepatites Virais de Santa Bárbara, Renata Poletto Bandeira de Moura.