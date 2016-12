Área que abrigou favela pode ter moradias populares

Depois de duas semanas após a remoção das famílias da área onde existia a favela Zumbi dos Palmares, em Santa Bárbara d’Oeste, a prefeitura ainda trabalha na remoção do entulho deixado pela derrubada dos barracos.

O prefeito Denis Andia (PV) ainda estuda o que será feito no local, mas adiantou que é possível que sejam construídas, no futuro, moradias populares. Não há prazo para a destinação da área, que segue monitorada pela Guarda Municipal para que não haja novas ocupações.

O terreno é da prefeitura e tem cerca de 24 mil metros quadrados. A ocupação perdurou no local por 14 anos, até que as 256 famílias foram removidas e levadas para o condomínio Bosque das Árvores, empreendimento construído em parceria com os governos estadual e federal. Foto: Dener Chimeli / O Liberal

O fim da favela é considerado por Denis o feito de maior orgulho de sua gestão, principalmente no sentido de não permitir que novas famílias entrassem no local.

“O que muitas vezes acontece é a criação de habitações, mas sem resolver o problema das favelas. Não consegue eliminar a favela. Foi um processo feito a muitas mãos, muito trabalhoso, que exigiu um aprofundamento na comunidade, uma conscientização de todos de que, para se resolver, precisaria haver uma grande parceria entre todos nós. Foi um trabalho de difícil controle. Mas graças a Deus, hoje, temos todas as famílias em suas casas próprias, sem que aquele espaço não fosse mais ocupado novamente. É uma das coisas que vão me marcar para o resto da vida. É algo que vou levar sempre dentro da minha memória”, afirmou.

Futuro

Com a remoção das famílias, agora a prefeitura trabalha na retirada do entulho para então dar um destino à área.

“Nós vamos fazer uma pré-urbanização, limpeza do espaço e cercamento. Em curto prazo, possivelmente, haverá uma ocupação com algum tipo de equipamento leve, para que a gente possa planejar adequadamente, se vamos direcionar a um novo equipamento público permanente ou possivelmente também um empreendimento popular imobiliário”, afirmou Denis.

O equipamento leve citado pelo prefeito seria paisagismo e uma pista de caminhada. Já o equipamento permanente seria uma creche ou posto de saúde, mas, segundo o prefeito, nos bairros do entorno, esses serviços já existem. Desta forma, a possibilidade da construção de prédios populares aumenta.