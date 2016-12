Aposentado tem caminhonete roubada na frente de igreja

Um aposentado de 59 anos foi assaltado na noite desta terça-feira (27), em Santa Bárbara d’Oeste, ao sair de uma igreja, no bairro Cidade Nova. Ele foi abordado por um homem armado com um revólver, que mediante ameaça, o obrigou a entregar as chaves da caminhonete, uma Amarok ano 2013.

O crime ocorreu por volta das 21h20, na Avenida da Indústria. O aposentado O.L. estava entrando em sua caminhonete, que estava estacionada em frente da igreja onde havia participado de um culto, quando foi surpreendido pelo assaltante.

A vítima descreveu o criminoso como sendo de estatura média, magro e branco. O suspeito usava roupas escuras e estava armado com um revólver. Ele mostrou a arma para o aposentado e mandou entregar as chaves do veículo. Dentro do carro, estava a CNH (Carteira Nacional de Habilitação) da vítima e um aparelho celular da filha dele. A ocorrência foi registrada na delegacia do município.