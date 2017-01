Aposentado é preso por dirigir embriagado e bater em portão

Um aposentado de 60 anos foi preso por embriaguez ao volante, na noite deste domingo (15), em Santa Bárbara d’Oeste. Ele foi flagrado por policiais militares trafegando em alta velocidade, avançou o sinal vermelho e fugiu após bater o carro contra o portão de uma residência, no Jardim Pérola.

Por volta das 23h, policiais militares que estavam com a viatura estacionada no cruzamento da Avenida São Paulo com a Rua do Algodão, resolveram acompanhar um Gol preto ao vê-lo passando em alta velocidade e avançando o sinal vermelho do semáforo. Os soldados acionaram os sinais sonoros e luminosos da viatura, porém, o condutor do carro não parou.

O veículo foi seguido até a Rua Belo Horizonte, altura do número 1.217, no bairro Cidade Nova. O motorista foi identificado como sendo o aposentado M.F.P. Ele estava visivelmente embriagado, com dificuldade de locomoção e odor etílico. O carro, por sua vez, estava danificado. Foto: Arquivo/O Liberal

Por meio de pesquisas, os policiais descobriram que o aposentado não era habilitado para dirigir. Os soldados também foram informados pela central de operações que o mesmo carro havia batido no portão de uma residência na Rua Porto Alegre, no Jardim Pérola, e fugido do local.

O aposentado foi conduzido ao Plantão Policial. Ele se recusou a fazer o teste do etilômetro, bem como o exame de sangue. Foi, então, submetido a um exame clínico no IML (Instituto Médico Legal) de Americana, onde o médico André Luiz da Silva Mello, confirmou que apresentava sinais de que havia ingerido bebida alcoólica.

O delegado José Donizeti de Melo determinou a prisão em flagrante por embriaguez ao volante, fuga de local de acidente e dirigir sem permissão. Ele chegou a arbitrar fiança de dez salários mínimos para o aposentado responder aos crimes em liberdade. Como a quantia não foi paga, o idoso foi recolhido na cadeia de Sumaré, onde está à disposição da Justiça.