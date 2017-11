Vereadores propõem novo preço para túmulos em SB

Um grupo de cinco vereadores de Santa Bárbara d’Oeste protocolou um projeto de lei complementar para reverter o polêmico preço para obter a concessão perpétua de sepulturas nos dois cemitérios municipais.

Os parlamentares querem que a prefeitura defina por decreto os valores de acordo com as médias praticadas em outros cemitérios da RPT (Região do Polo Têxtil).

Se a ideia passasse a vigorar hoje, o custo para aquisição de titularidade seria de até R$ 1,5 mil. No final de outubro, a câmara aprovou um conjunto de novas regras para o cemitério, que entre outros detalhes, definiu o preço de R$ 10 mil à vista ou R$ 12 mil a prazo para estas mesmas concessões.

LEIA TAMBÉM: Filósofa Judith Butler é recebida sob manifestações

A explicação da prefeitura para os altos preços é a valorização imobiliária na cidade e a falta de vagas de jazigos disponíveis nos últimos 16 anos. Foi apenas recentemente que o Executivo conseguiu abrir 492 sepulturas para distribuição após recuperação de jazigos considerados abandonados.