Após flagra, jovem confessa comércio de drogas no Jardim Europa

Um rapaz de 19 anos foi preso na noite desta segunda-feira (28), em Santa Bárbara d’Oeste, por tráfico de drogas. O jovem foi abordado por policiais militares, confessou o comércio de entorpecentes no Jardim Europa e ainda indicou onde guardava as substâncias.

O flagrante aconteceu por volta das 22h30. Policiais militares faziam patrulhamento pela Rua Portugal e perceberam que o rapaz ficou nervoso ao ver a viatura. Resolveram abordá-lo e encontraram 16 porções de cocaína, oito de maconha e R$ 68,50 em dinheiro.

LEIA TAMBÉM: Com déficit de funcionários, Afonso Ramos será terceirizado

O jovem não só confessou a venda de entorpecentes no bairro, como disse que na casa onde morava havia mais drogas. Os soldados foram até o endereço e após terem a entrada na residência liberada pela avó do suspeito, encontraram nove porções de cocaína na janela do quarto e outras seis no bolso de uma blusa que estava no guarda-roupa e 11 porções de maconha dentro de um armário.