Após denúncia, homem é preso com revólver calibre 38

Um homem de 33 anos foi preso na noite deste domingo (19), em Santa Bárbara d’Oeste, após denúncia anônima de que ele guardava uma arma em casa, no Jardim Sartori. O revólver foi localizado dentro de uma caixa de madeira e o suspeito alegou tê-lo comprado por R$ 400 para vendê-lo posteriormente por maior valor. Foto: Divulgação/Polícia Militar

O flagrante aconteceu por volta das 23h20, na Rua Haiti. Quando policiais militares chegaram no endereço, o dono da arma estava no interior da residência. Ele possui antecedentes criminais por roubo e lesão corporal. Durante buscas no imóvel, policiais militares encontraram na parte superior de um armário do quarto, uma caixa de madeira. Dentro havia um revólver calibre 38 com numeração raspada e sem munição.

LEIA TAMBÉM: Operação prende cinco suspeitos de furto de carga em Santa Bárbara

O suspeito afirmou ter comprado a arma de um senhor pelo valor de R$ 400 e disse que pretendia vendê-la. Ele foi preso em flagrante por posse ilegal de arma e o revólver apreendido.