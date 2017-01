Após denúncia anônima, jovem é preso por tráfico de drogas

Um rapaz de 19 anos foi preso em flagrante na tarde deste domingo (1), em Santa Bárbara d’Oeste, por tráfico de drogas. Guardas municipais chegaram até T.V.G. depois de receberem denúncia de que no cruzamento das Ruas Assis e Ribeirão Preto, no bairro Cidade Nova 2, havia um homem sem camisa, com bermuda estampada, comercializando entorpecentes.

Os patrulheiros se deslocaram até o endereço e se depararam com o rapaz com uma das mãos abertas, contando algo. Assim que notou a aproximação da viatura, ele fechou a mão e saiu correndo.

O jovem foi seguido pelos guardas, que viram quando na altura do número 477 da Rua Assis, ele dispensou algo no chão e continuou correndo. O suspeito foi alcançado cerca de 30 metros depois. Com ele, nada de ilícito foi encontrado. Já no local onde havia arremessado o que trazia nas mãos, os patrulheiros localizaram 15 porções de maconha. Foto: João Carlos Nascimento/O Liberal

Questionado, o rapaz disse que a droga era para consumo. Os guardas foram até a residência onde ele mora, no Jardim Europa, e em contato com o pai dele, descobriram que T.V.G. já havia vendido drogas, causando, inclusive, várias desavenças familiares.

O jovem foi apresentado no Plantão Policial, onde o delegado José Donizete de Melo o autuou em flagrante por tráfico. Ele foi encaminhado para a cadeia de Sumaré.

