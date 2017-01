Após acidente com mortes em SB, motorista recebe alta

Um acidente envolvendo dois carros matou três pessoas da mesma família no início da noite deste domingo, na Rodovia dos Bandeirantes, na altura de Santa Bárbara d’Oeste. Além das vítimas fatais, quatro pessoas ficaram feridas na colisão, sendo que uma delas, uma menina de 10 anos, seguia internada em estado grave no Hospital Estadual Sumaré até a tarde desta segunda-feira. As causas do acidente ainda são apuradas pela Polícia Civil.

Conforme informações do registro da ocorrência, o carro da família envolvida no acidente era guiado pelo policial civil Fabio Adercio Santos, de 44 anos, que levava sua mãe, Aparecida de Jesus Geraldelle dos Santos, de 72 anos, sua esposa, Rosecler Martins Santos, de 42 anos, e as duas filhas, Emanuele e Melissa, de 10 e 5 anos, respectivamente. A família é de Ribeirão Bonito, a 50 km de São Carlos, e voltava de São Paulo.

Foto: Corpo de Bombeiros de Americana / Divulgação

Segundo informações da Polícia Civil, a colisão aconteceu no quilômetro 131 da rodovia, por volta das 19h10, no momento em que chovia forte na região. Fabio acabou perdendo o controle do veículo, um Honda Civic, e o carro rodou na pista, atravessou o canteiro e atingiu um Ford Fiesta que seguia no sentido contrário. No segundo carro estavam as irmãs Ana Carolina Gutierrez, de 38 anos e Juliana Gutierrez, de 36 anos, que ficaram feridas. As duas seguiam sentido São Paulo, onde moram.

Com a colisão, Rosecler, Aparecida e Melissa morreram ainda no local. Participaram do socorro equipes do Corpo de Bombeiros, Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e ambulâncias da Concessionária Autoban, responsável pelo trecho. Fabio teve ferimentos leves e foi levado para a Santa Casa de Limeira. Ele recebeu alta na manhã desta segunda-feira.

Ana Carolina, Juliana e Emanuele foram encaminhadas ao Hospital Estadual Sumaré. Até a tarde desta segunda, segundo informações do hospital, o estado das duas primeiras era estável, enquanto Emanuele estava em estado grave.

De acordo com a Autoban, por conta do acidente, ficaram fechadas duas faixas da pista sentido São Paulo, das 19h10 até as 21h43. Foi registrada lentidão de 2 km, segundo a concessionária.