Apartamentos apresentam problemas logo após entrega

Entregues em setembro pela Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, os apartamentos do condomínio de interesse social Residencial Bosque das Árvores já apresentam diversos problemas. Os moradores relataram queda do forro, pias e janelas soltas, e até esgoto entupido, sendo que o térreo de um dos prédios foi inundado, além de falta de água. Em dezembro, as torneiras do Edifício Manacá ficaram secas por cinco dias.

Quando a dona de casa Elizabete Coque chegou, há algumas semanas, deparou-se com esgoto vazando por todo o corredor, vindo do apartamento de sua vizinha. Foto: João Carlos Nascimento / O Liberal

“Quando eu cheguei estava tudo sujo, como a sala, a cozinha e o banheiro. Só não entrou esgoto no quarto dela”, relatou. Desde que se mudou para o residencial, em novembro, o autônomo Johnny Martins espera um reparo em sua janela, que está com um dos ferros soltos.

“Já liguei na empresa, arrumaram um problema que tinha na campainha depois de uma semana, mas não consertaram a janela. Acho que solto assim está perigoso porque ele segura o vidro”, contou.

A construtora Emccamp informou que tem uma vistoria agendada no apartamento de Martins no dia 10 de janeiro, mas que não consta qualquer reclamação relacionada ao ferro da janela.

A empresa não informou se são comuns essas reclamações sobre a estrutura apenas alguns meses após a entrega. Ela respondeu apenas que “não medirá esforços para permanecer com seus níveis de qualidade” e que “não há solicitações de assistência técnica sem atendimento”.

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste informou, por meio de assessoria de imprensa, que os apartamentos possuem garantia de um ano e que, nesse período, é responsabilidade da construtora Emccamp providenciar os reparos necessários em até quatro dias úteis.