Concurso da Guarda é prestado por apenas 44% dos inscritos

Alvo de ação judicial, um concurso interno da GCM (Guarda Civil Municipal) de Santa Bárbara d’Oeste foi prestado por apenas 44% dos inscritos, no domingo. Trinta e seis guardas buscam a anulação da prova na Justiça do Trabalho já que eles apontam supostas irregularidades no trâmite.

Conforme o LIBERAL noticiou na sexta-feira, os agentes tentaram impedir a realização da prova através de um pedido de liminar. No entanto, a Vara do Trabalho do município se recusou a suspender o exame.

O concurso, então, foi realizado, mas teve a participação de apenas 48 dos 109 inscritos, segundo a municipalidade. Entre os guardas que fizeram a prova, 17 são servidores concursados que exercem função de confiança, ainda de acordo com o Executivo.

O exame é classificatório para o curso de formação de subinspetor, sendo que são oferecidas 30 vagas. A administração informou que a publicação do gabarito deve acontecer nesta terça-feira. Posteriormente, haverá a divulgação do resultado final.