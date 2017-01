Almoxarife tem carro levado próximo do Hospital Santa Bárbara

Um almoxarife de 34 anos teve o carro, um Corsa Wind, furtado na tarde desta segunda-feira (2), em Santa Bárbara d’Oeste, enquanto passava por um tratamento de saúde no Hospital Municipal. Ele estacionou o veículo em uma rua próxima a instituição e quando retornou, quatro horas depois, não o encontrou. O automóvel não possui seguro e também não tinha alarme nem trava.

No mesmo dia, por volta das 23h40, guardas municipais em patrulhamento pelo bairro Cidade Nova 2, se depararam com o carro abandonado na Rua Tenente João Benedito Caetano, na altura do número 994. O veículo estava com as portas destrancadas, sem o estepe e o aparelho de som. Tanto o furto como a localização do automóvel foram registrados na delegacia do município. Ninguém foi preso.

